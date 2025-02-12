Сообщения о полном запрете вывесок и названий на других языках в России не подтвердились

Сообщения о запрете вывесок и названий на других языках в РФ не подтвердились

В различных Telegram-каналах разнеслась новость с утверждением, что в России полностью запретят вывески и названия на иностранных языках. Сообщения появились после того, как Госдума приняла в первом чтении внесенный еще в 2023 году законопроект о защите русского языка. Утверждалось, что документом, в частности, предлагается ограничить использование иностранных слов в рекламе, в СМИ, в названиях жилых комплексов, а также на этикетках и вывесках надписи тоже должны быть только на русском языке.

Авторы законопроекта выступают за то, чтобы не использовать «на вывесках и витринах таких надписей, как, например, "coffee", "fresh", "sale", "shop", "open" и тому подобное», при этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках не будут распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, отмечается в пояснительной записке.

Как и все законопроекты он может отправиться на доработку. Так, представители традиционной и онлайн-торговли уже попросили законодателей доработать проект и оставить им возможность писать названия и бренды латиницей или на иных языках. Письма АКОРТ и АКИТ были адресованы председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину. Их подписали главы обеих ассоциаций Игорь Караваев и Артем Соколов. «Перед принятием этого законопроекта важно учесть ключевые замечания представителей торговой отрасли, которые направили свои предложения», — сказал Караваев. Он выступает за то, чтобы сохранить для бизнеса возможность использования названия, логотипа и иных средств идентификации (коммерческие обозначения) как на русском, так и на других языках. «Это обеспечивает узнаваемость предприятий и брендов в глазах потребителей и контрагентов и оправдывает серьезные инвестиции российских правообладателей в развитие коммерческих обозначений», — отметил он.

По его словам, эта мера станет обременением для бизнеса, так как потребует замены коммерческих названий, например вывесок и табличек, а это обойдется для участников рынка существенными расходами.

Один из представителей законопроекта — председатель комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова рассказала, что законопроект комитет поддержал концептуально, но к нему уже подали много замечаний. Кроме того, были проведены консультации на девяти площадках — с представителями государственных СМИ, застройщиков и другими заинтересованными сторонами. В результате комитет определил круг вопросов, которые требуют существенной доработки, сообщила она.

«Что касается торговых знаков и фирменных наименований, то фирменных наименований не касается. Не нужно менять названия, которые уже есть», — сообщила Казакова. В строительстве существующие названия также менять будет не нужно, добавила председатель комитета. Нормы использования только названий на русском языке, по ее словам, коснутся лишь тех объектов, что только строятся или находятся на стадии проектной документации. Эти и другие изменения будут внесены в законопроект ко второму чтению, заключила Казакова.

Сообщения о том, что в России полностью запретят вывески и названия на иностранных языках, получившее распространение именно с такой формулировкой, не являются достоверными. Законопроект действительно был поддержан Госдумой в первом чтении и содержал в себе упоминания о смене названий вывесок и прочее, но в нынешнем виде речи о полном запрете иностранных названий не идет. Информация не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».