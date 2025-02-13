Доходы России от внешней торговли резко снизились

Профицит внешней торговли РФ упал в январе до $4,5 млрд с $5,6 млрд в декабре

Профицит баланса внешней торговли РФ в первом месяце 2025 года резко снизился в сравнении с данными за январь 2024-го — с 7,2 до 4,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Центробанка, на которую ссылается ТАСС.

В материалах регулятора отмечается, что в январе показатель сократился и к декабрьским 5,6 миллиарда долларов. При этом в позапрошлом месяце уровень профицита баланса внешней торговли упал к декабрю 2023-го почти вдвое, уменьшившись на 5,3 миллиарда.

Год к году объемы экспорта в январе почти не изменились (28,5 против 28,6 миллиарда долларов в 2024-м), и месячное падение внешнеторговых доходов РФ произошло преимущественно за счет роста стоимости импорта до 23,9 миллиарда долларов.

