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17:27, 13 февраля 2025Экономика

Доходы России от внешней торговли резко снизились

Профицит внешней торговли РФ упал в январе до $4,5 млрд с $5,6 млрд в декабре
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Профицит баланса внешней торговли РФ в первом месяце 2025 года резко снизился в сравнении с данными за январь 2024-го — с 7,2 до 4,5 миллиарда долларов, следует из предварительной оценки Центробанка, на которую ссылается ТАСС.

В материалах регулятора отмечается, что в январе показатель сократился и к декабрьским 5,6 миллиарда долларов. При этом в позапрошлом месяце уровень профицита баланса внешней торговли упал к декабрю 2023-го почти вдвое, уменьшившись на 5,3 миллиарда.

Год к году объемы экспорта в январе почти не изменились (28,5 против 28,6 миллиарда долларов в 2024-м), и месячное падение внешнеторговых доходов РФ произошло преимущественно за счет роста стоимости импорта до 23,9 миллиарда долларов.

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