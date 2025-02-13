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17:57, 13 февраля 2025Культура

Началась работа над новым сериалом по «Игре престолов»

Студия HBO начала работу над спин-оффом сериала «Игра престолов» про Таргариенов
Андрей Шеньшаков

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Студия HBO, владеющая правами на экранизацию произведений писателя Джорджа Мартина, приступила к подготовке нового проекта во вселенной «Игры престолов». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации инсайдеров, новый спин-офф «Игры престолов» будет посвящен роду Таргариенов. Сейчас сериал находится на ранней стадии производства. По словам топ-менеджера HBO Франчески Орси, это «очень многообещающая» идея. Ходили слухи, что студия рассматривает вариант создания отдельного проекта об Эйгоне I Таргариене, завоевателе Вестероса.

Кроме того, сообщается, что руководство компании высоко оценило сериал «Рыцарь Семи королевств», релиз которого назначен на 2025 год. Он основан на повестях о Дунке и Эгге. Всего в этом спин-оффе планируется три сезона. Но это будет зависеть в том числе от того, напишет ли Мартин продолжение.

Ранее стало известно, что писатель Джордж Мартин раскритиковал создателей сериала «Дом Дракона».

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