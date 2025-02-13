Неоднозначный поступок пассажирки самолета вызвал гнев пользователей сети

Пассажирка самолета свесила копну волос со спинки кресла, испортив впечатления от полета сидящему сзади попутчику. Неоднозначным поступком женщины он поделился на форуме Reddit и вызвал гнев пользователей сети.

На снимке, прикрепленном к публикации, видно, как растрепанные волосы лежат прямо над экраном телевизора, встроенном в спинку сиденья. «И это в дополнение к ее крикам каждые несколько секунд при просмотре Супербоула», — подписал фотографию автор.

Недовольные юзеры заявили, что даже плачущий ребенок был бы лучшим попутчиком, чем такие взрослые люди. «У людей вообще нет восприятия личного пространства», «Растрепанные, жирные и в то же время сухие, спутанные, словно птичье гнездо, волосы говорят о ней все, что нужно», «Если бы у вас были ножницы, проблема бы легко решилась», — писали пользователи.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.