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18:06, 13 февраля 2025Путешествия

Неоднозначный поступок пассажирки самолета вызвал гнев пользователей сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пассажирка самолета свесила копну волос со спинки кресла, испортив впечатления от полета сидящему сзади попутчику. Неоднозначным поступком женщины он поделился на форуме Reddit и вызвал гнев пользователей сети.

На снимке, прикрепленном к публикации, видно, как растрепанные волосы лежат прямо над экраном телевизора, встроенном в спинку сиденья. «И это в дополнение к ее крикам каждые несколько секунд при просмотре Супербоула», — подписал фотографию автор.

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Недовольные юзеры заявили, что даже плачущий ребенок был бы лучшим попутчиком, чем такие взрослые люди. «У людей вообще нет восприятия личного пространства», «Растрепанные, жирные и в то же время сухие, спутанные, словно птичье гнездо, волосы говорят о ней все, что нужно», «Если бы у вас были ножницы, проблема бы легко решилась», — писали пользователи.

Ранее стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры между пользователями сети. По словам Тэрин Милхаус из Северной Каролины, никто не хочет слышать сморкание рядом с собой в самолете, поскольку это закрытое пространство.

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