Последствия атаки БПЛА на российский город сняли на видео

Последствия атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани сняли на видео

Последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске-на-Кубани сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На коротком ролике видно возгорание на пустыре. По сообщению очевидцев, горят камыши.

По информации канала, ударный дрон пытался атаковать местную нефтебазу.

По меньшей мере пять взрывов раздались над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае вечером 13 февраля, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщили, что громкие звуки прозвучали над российским городом примерно в 21:10. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.