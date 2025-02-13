Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:13, 13 февраля 2025Россия

Последствия атаки БПЛА на российский город сняли на видео

Последствия атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани сняли на видео
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Последствия атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске-на-Кубани сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На коротком ролике видно возгорание на пустыре. По сообщению очевидцев, горят камыши.

По информации канала, ударный дрон пытался атаковать местную нефтебазу.

По меньшей мере пять взрывов раздались над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае вечером 13 февраля, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Очевидцы сообщили, что громкие звуки прозвучали над российским городом примерно в 21:10. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована полная расшифровка переговоров экипажа разбившегося борта AZAL

      Трамп назвал дату начала контактов РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

      Трамп высказался о возможной встрече с Си Цзиньпином и Путиным

      Трамп заявил о «смерти» БРИКС

      Большунов выиграл международную гонку в Италии

      Трамп объяснил первоочередность звонка Путину

      Кличко указал на опасность политической борьбы на Украине в военное время

      Адвокат «криптовалютного короля» сообщил о прибытии самолета с россиянином в Москву

      Трамп ответил на вопрос о доверии Путину

      Последствия атаки БПЛА на российский город сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше