Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 13 февраля 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали об опасных для здоровья сочетаниях витаминов

Нутрициолог Иванова: Одновременный прием витаминов D, А и Е мешает их усвоению
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Если прием витаминов и минералов не дает эффекта или ухудшает самочувствие, дело может быть их в неправильном сочетании, считает нутрициолог проекта Fitomaket.ru Марина Иванова. Об опасных для здоровья сочетаниях биодобавок она рассказала «Ленте.ру»

Иванова обратила внимание россиян на то, что некоторые витамины при длительном одновременном употреблении могут навредить здоровью. Так, по ее словам, нельзя сочетать витамин D с другими жирорастворимыми витаминами, например, с витаминами А и Е, поскольку они мешают усвоению друг друга. При этом витамин А нельзя пить в одно время и с витаминами К, Е, D, В3, В12.

Также нутрициолог рекомендовала не употреблять цинк одновременно с фолиевой кислотой, так как из-за этого в организме могут образовываться нерастворимые соединения. «Кальций нельзя принимать с препаратами железа и цинка, также он конкурирует за всасывание с марганцем, медью, фтором, магнием, селеном, хромом и не употребляется совместно с витаминами В1, Е, альфа-липоевой кислотой и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3», — рассказала она.

Цинк является антагонистом железа и меди. В качестве монокомпонента также лучше не сочетать его с витамином Е, селеном, кальцием, хромом, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Железо же снижает усвоение не только цинка, но и кальция и магния, и может негативно влиять на активность В2, В12, Е, полиненасыщенных жирных кислот омега-3

Марина Иванованутрициолог

Прием конфликтующих между собой элементов Иванова предложила разграничивать минимум на два часа или больше, например, железо можно употреблять утром, а магний — вечером, если необходимо пропить курс этих элементов. Что же касается поливитаминных комплексов, по словам нутрициолога, вещества-антагонисты в них разграничены с помощью послойного нанесения и микрокапсулирования, из-за чего погрешность их усвоения минимальна.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и выяснили, сколько россиян испытывает недостаток солнечного света зимой и как они восполняют нехватку витамина D. Так, 78 процентов признались, что регулярно испытывают недостаток солнечных дней в своем регионе на протяжении холодного сезона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

      Обвиняемому в растрате вице-губернатору российского региона ужесточили меру пресечения

      Хаматова назвала Смольянинова своим братом

      Россияне назвали главные проявления любви

      Участника ОПГ приговорили к 14 годам за попытку продажи 30 килограмм наркотиков

      Россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей

      Российская волейболистка покинет команду после драки с иностранной одноклубницей

      В СВР предложили провести исторический анализ возможности раздела Украины

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Россиянам рассказали об опасных для здоровья сочетаниях витаминов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше