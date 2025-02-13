Россиянам рассказали об опасных для здоровья сочетаниях витаминов

Нутрициолог Иванова: Одновременный прием витаминов D, А и Е мешает их усвоению

Если прием витаминов и минералов не дает эффекта или ухудшает самочувствие, дело может быть их в неправильном сочетании, считает нутрициолог проекта Fitomaket.ru Марина Иванова. Об опасных для здоровья сочетаниях биодобавок она рассказала «Ленте.ру»

Иванова обратила внимание россиян на то, что некоторые витамины при длительном одновременном употреблении могут навредить здоровью. Так, по ее словам, нельзя сочетать витамин D с другими жирорастворимыми витаминами, например, с витаминами А и Е, поскольку они мешают усвоению друг друга. При этом витамин А нельзя пить в одно время и с витаминами К, Е, D, В3, В12.

Также нутрициолог рекомендовала не употреблять цинк одновременно с фолиевой кислотой, так как из-за этого в организме могут образовываться нерастворимые соединения. «Кальций нельзя принимать с препаратами железа и цинка, также он конкурирует за всасывание с марганцем, медью, фтором, магнием, селеном, хромом и не употребляется совместно с витаминами В1, Е, альфа-липоевой кислотой и полиненасыщенными жирными кислотами омега-3», — рассказала она.

Цинк является антагонистом железа и меди. В качестве монокомпонента также лучше не сочетать его с витамином Е, селеном, кальцием, хромом, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Железо же снижает усвоение не только цинка, но и кальция и магния, и может негативно влиять на активность В2, В12, Е, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 Марина Иванова нутрициолог

Прием конфликтующих между собой элементов Иванова предложила разграничивать минимум на два часа или больше, например, железо можно употреблять утром, а магний — вечером, если необходимо пропить курс этих элементов. Что же касается поливитаминных комплексов, по словам нутрициолога, вещества-антагонисты в них разграничены с помощью послойного нанесения и микрокапсулирования, из-за чего погрешность их усвоения минимальна.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА провели опрос и выяснили, сколько россиян испытывает недостаток солнечного света зимой и как они восполняют нехватку витамина D. Так, 78 процентов признались, что регулярно испытывают недостаток солнечных дней в своем регионе на протяжении холодного сезона.