Россиянина задержали за оправдание теракта в отношении военкора Татарского

В Екатеринбурге задержали мужчину, одобрившего убийство военкора Татарского

В Екатеринбурге силовики задержали 38-летнего мужчину, оправдывающего теракт в кафе «Патриот». Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, подозреваемый в социальной сети «Вконтакте» оставил комментарий с оправданием действий Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Против него возбуждено дело по статье («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Теракт в петербургском кафе, унесший жизнь военкора Владлена Татарского, произошел 2 апреля 2023 года. Во время его творческого вечера Трепова вручила военкору начиненную взрывчаткой статуэтку.