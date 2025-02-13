Bloomberg: в Евросоюзе признали преимущество ВС РФ в живой силе

В Евросоюзе признали преимущество Вооруженных сил России (ВС РФ) над армиями стран блока. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Кроме того, в странах ЕС признали способность российской экономики выпускать боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в конфликте на Украине.

«У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине», — отмечается в публикации.