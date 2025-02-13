В Госдуме прокомментировали жалобу Зеленского на Трампа

Депутат Хамитов: О Зеленском можно было бы снять комический сериал

О поведении Владимира Зеленского можно было бы снять комедию, если бы не трагизм ситуации. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя жалобы Зеленского на президента США Дональда Трампа.

«О поведении главы киевского режима можно было бы снять какой-нибудь комический сериал, тем более что кривляться перед камерами для него не в новинку. Такие претензии, как "почему он мне не позвонил", характерны скорее для капризных школьниц», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Зеленский испытывает обиду на весь мир, из-за чего он «изо всех сил визжит и извергает проклятия». Он также любит «топать ножкой», когда выясняет, что никто не воспринимает его всерьез.

Ранее Зеленский признался, что был задет тем, что сначала лидер США связался с Москвой и только потом позвонил ему самому. Политик добавил, что не намерен принимать двусторонние мирные переговоры, если они пройдут без участия Киева и Европы.

