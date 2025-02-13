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18:02, 13 февраля 2025Россия

В Госдуму внесли законопроект о запрете довыборов депутатов за год до конца работы созыва

В ГД внесли проект о запрете довыборов депутатов за год до конца работы созыва
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Законопроект о запрете проведения довыборов депутатов в год, предшествующий году проведения основных выборов в Государственную Думу, внесен в нижнюю палату парламента. Документ размещен в электронной базе данных Федерального собрания.

Такое же ограничение устанавливается для выборов депутатов региональных парламентов, а также представительных органов муниципальных образований, за исключением ситуаций, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий органы власти остались в неправомочном составе.

Авторами инициативы выступила группа парламентариев во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. В том же законопроекте они предлагают наделить Центральную избирательную комиссию правом решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому штрафы для дальнобойщиков за неуплату проезда по платным дорогам предлагается повысить в четыре раза. Если инициативу примут окончательно, он вырастет с 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

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