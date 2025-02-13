В Гренобле произошел взрыв, в результате пострадали 12 человек

В баре-ресторане Aksehir во французском Гренобле произошел взрыв, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает Ici.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за детонации гранаты. По словам заместителя прокурора Гренобля, у злоумышленника при себе был и автомат Калашникова, но он им не воспользовался. Полиция пока не произвела задержаний.

3 февраля в ЖК «Алые Паруса» в Москве прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестные заложили гранату или самодельное взрывное устройство. В результате серьезные ранения получил основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, он был госпитализирован, врачи не смогли его спасти. Также жертвой взрыва стал его охранник, еще трое пострадали.