В российском регионе газопровод оказался поврежден при падении фрагментов дрона

Воронежский губернатор Гусев: Фрагменты беспилотника повредили газопровод

Фрагменты сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили газопровод в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод. Возгорания не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами», — написал Гусев.

По его данным, беспилотники в Воронежской области сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Под удар попали несколько районов области. Никто, предварительно, не пострадал.

Всего в ночь на среду, 13 февраля, ВСУ выпустили 83 беспилотника по девяти регионам России. По данным Минобороны, под удар помимо Воронежской области попала Брянская, Курская, Липецкая, Тверская, Белгородская, Калужская, Смоленская и Ростовская области.