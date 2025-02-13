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07:08, 13 февраля 2025Россия

В российском регионе газопровод оказался поврежден при падении фрагментов дрона

Воронежский губернатор Гусев: Фрагменты беспилотника повредили газопровод
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Фрагменты сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили газопровод в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Взрывной волной от сбитых БПЛА было повреждено остекление нескольких частных домов, а фрагментами беспилотника — газопровод. Возгорания не произошло, повреждения газопровода уже устранены оперативными службами», — написал Гусев.

По его данным, беспилотники в Воронежской области сбили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Под удар попали несколько районов области. Никто, предварительно, не пострадал.

Всего в ночь на среду, 13 февраля, ВСУ выпустили 83 беспилотника по девяти регионам России. По данным Минобороны, под удар помимо Воронежской области попала Брянская, Курская, Липецкая, Тверская, Белгородская, Калужская, Смоленская и Ростовская области.

ЖЗЛ
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