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16:25, 14 февраля 2025Путешествия

Дебошир пригрозил попутчикам расправой в самолете и избежал наказания

Daily Mail: Мужчина устроил дебош на рейсе Qantas и избежал наказания
Мария Борисова
Мария Борисова

Мужчина устроил дебош в самолете, пригрозил людям расправой и избежал наказания. Об этом стало известно таблоиду Daily Mail.

Инцидент произошел в декабре 2023 года, однако приговор нарушителю огласили только сейчас. По данным суда, 30-летний Пури Сиддавала вызвал хаос на рейсе Qantas из Денпасара, Бали, в австралийский город Мельбурн.

Во время полета мужчина начал бессвязно кричать, угрожать взорвать самолет и ранить попутчиков ножом. «Я тебя зарежу. Где мой АК-47 (автомат Калашникова — прим. «Ленты.ру»)? Где мой нож?» — говорил дебошир.

Он бросился к стюардессе с требованием поцеловать его, а затем упал со своего места и стал звать родителей. В итоге Сиддавалу скрутили на полу, остаток полета он провел связанным, а по прибытии его встретила полиция.

Несмотря на произошедшее, 14 февраля нарушитель вышел на свободу по решению суда. Ему вынесли оправдательный приговор из-за серьезного психического заболевания, которое стало причиной срыва.

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