Сын Асада рассказал, как его семья спасалась из осажденного Дамаска. Какую роль сыграл в этом неизвестный российский чиновник?

Семья Асада бежала из Дамаска после встречи с чиновником из России

Хафез Асад, 23-летний сын бывшего президента Сирии Башара Асада, рассказал о последних днях режима своего отца и бегстве семьи из Дамаска в Москву. Подробностями сын свергнутого лидера поделился на своей странице в соцсети Х и в Telegram-канале, однако позднее без объяснения причин платформа Х удалила его публикации. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Дамаск уже не в первый раз находился в осаде, но президент Сирии тогда не собирался сбегать

Асад-младший напомнил, что в 2012 и 2013 годах Дамаск «находился практически в осаде, подвергался ежедневным бомбардировкам и постоянной угрозе проникновения террористов», однако семья Асадов не строила никаких планов покинуть столицу, окруженную силами вооруженной сирийской оппозиции.

Не было никакого плана, даже запасного, покинуть Дамаск, не говоря уже о Сирии Хафез Асад

По его словам, за все последние 14 лет Сирия пережила не менее суровые испытания, чем в последние дни режима его отца в начале декабря 2024 года.

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Члены семьи находились в Москве накануне свержения Башара Асада

Сам Хафез Асад в конце ноября был в Москве, где защищал кандидатскую диссертацию по математике в МГУ имени М.В. Ломоносова. В российской столице в тот момент также находились его сестра Зейн и мать Асма, лежавшая в одной из московских больниц после операции по пересадке костного мозга.

1 декабря Хафез вернулся обратно в Дамаск к отцу и своему брату Кариму. Вместе они ждали, пока к ним рейсом 8 декабря прилетит сестра. Мать оставалась в Москве, чтобы продолжить лечение.

Российский чиновник встретился с Асадами и сказал покинуть Дамаск

В субботу, 7 декабря, антиправительственные силы стали подходить к Дамаску, и тогда начали распространяться слухи, что Асады уже покинули Сирию. При этом Карим в этот момент сдавал в университете экзамен по математике, а семья даже не думала об эвакуации. «В субботу днем ​​начали распространяться слухи, что мы покинули страну. Несколько человек связались со мной и спросили, находимся ли мы все еще в Дамаске. В ответ я сделал фотографию в парке Аль-Найрабайн в районе Аль-Мухаджирин», — отметил Хафез.

Он рассказал, что в ночь на 8 декабря в президентскую резиденцию прибыл российский чиновник, который попросил Асадов как можно скорее покинуть Дамаск.

Башар Асад Фото: РИА Новости

«Он передал президенту [Сирии] просьбу переехать в Латакию на несколько дней из-за серьезности ситуации в Дамаске и для облегчения наблюдения за боями, которые все еще продолжались», — поделился Хафез.

После этого его семья незамедлительно направилась в уже пустовавший к тому моменту аэропорт Дамаска, откуда на российском военном самолете семья отправилась в Латакию, на российскую авиабазу Хмеймим.

Несмотря на раздававшиеся вдали звуки обстрелов, ничего не казалось необычным — просто знакомая реальность, к которой мы привыкли с первых лет войны Хафез Асад

База еще до рассвета подверглась обстрелам и атакам беспилотников, а ситуация в Сирии «погрузилась в хаос», рассказал Хафез. Военные настояли на том, чтобы семья как можно скорее эвакуировалась. После консультаций с российской стороной Асады сели на самолет и вечером того же дня прилетели в Москву.

Все публикации Асада-младшего в Х оказались удалены

Платформа Х, как позднее указал Хафез в Telegram, без объяснения причин заблокировала его аккаунт через несколько часов после публикации его рассказа. «Я подал несколько апелляций, чтобы отменить это решение, но администрация платформы мне отказала», — написал он.

Кадр: Telegram-канал Хафеза Асада

Сотрудничающая с российским каналом RT американо-канадская журналистка Ева сообщила, что вышла на связь с Хафезом. На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она заявила, что удаленные посты в Х принадлежат именно Хафезу Асаду и были опубликованы в его настоящем профиле.

Ранее «Лента.ру» побеседовала с сирийцами, живущими в стране и за ее пределами, о том, чем для них запомнился режим Башара Асада, и на что они надеются при новой власти.