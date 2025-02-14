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17:10, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Минюст внес в список иноагентов двух российских журналистов и одного социолога

Журналисты Кунгуров и Аусоендер и социолог Гудков попали в список иноагентов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Сергей Ауслендер / YouTube

Министерство юстиции внесло в список иноагентов журналистов Алексея Кунгурова и Сергея Ауслендера, а также социолога Льва Гудкова. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Как отмечает ведомство, Гудкова включили в реестр, так как он принимал участие в создании материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию об органах публичной власти России и выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, он является сотрудником организации, включенной в реестр иностранных агентов.

Причинами для внесения в реестр иноагентов Ауслендера и Кунгурова в Минюсте также назвали то, что они выступали против спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, как сочли в Минюсте, они публиковали недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации.

При этом в связи с ликвидацией было исключено из реестра ООО «Журналист — иностранный агент».

Ранее в феврале Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Валерия Панюшкина. Панюшкин работал в газете «Коммерсантъ», проекте «Такие дела» и журнале Esquire. В 2004 году стал лауреатом журналистской премии «Золотое перо России».

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