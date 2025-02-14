Появились данные об ушедших на запасные аэродромы самолетах из-за закрытия аэропорта Сочи

Девять ушедших на запасные аэродромы пассажирских самолетов вернулись в Сочи

Девять пассажирских самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за временного закрытия аэропорта Сочи, вернулись на курорт. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани города.

«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования», — говорится в сообщении.

Информация о временном закрытии сочинского аэропорта появилась в четверг вечером, 13 февраля. По данным Росавиации, воздушная гавань на юге России перестала принимать и отправлять рейсы с 18:31 по московскому времени. Меры были приняты для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Спустя два часа ограничения на полеты были сняты.