Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:35, 14 февраля 2025Путешествия

Появились данные об ушедших на запасные аэродромы самолетах из-за закрытия аэропорта Сочи

Девять ушедших на запасные аэродромы пассажирских самолетов вернулись в Сочи
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Девять пассажирских самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за временного закрытия аэропорта Сочи, вернулись на курорт. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани города.

«В ближайшее время все они будут обслужены и отправлены по маршрутам следования», — говорится в сообщении.

Информация о временном закрытии сочинского аэропорта появилась в четверг вечером, 13 февраля. По данным Росавиации, воздушная гавань на юге России перестала принимать и отправлять рейсы с 18:31 по московскому времени. Меры были приняты для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Спустя два часа ограничения на полеты были сняты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США призвали готовиться к «шокирующей» сделке по Украине. На что пойдет Вашингтон, если она сорвется?

      Организаторы гонки в Италии объяснили отсутствие флага РФ у Большунова в протоколе

      Малышева предрекла митинги на Красной площади из-за одного популярного препарата

      Россиянка украла десять банок кофе ради подарка на 23 февраля

      Зарезавшего двух человек россиянина задержали

      США приготовились потеснить Россию на ключевом рынке

      Самолет с россиянами на борту начало сдувать ветром перед посадкой

      Мужчина купил за копейки старинную вещь с настоящей ценой пять тысяч долларов

      В Москве загорелся строящийся 37-этажный дом

      Летчик ВВС Индии оценила российские МиГ-35 и Су-30МКИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше