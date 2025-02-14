Россияне получили возможность купить вещи звезды «Слова пацана»

Россияне получили возможность купить на «Авито» вещи актера Рузиля Минекаева

Россияне получат возможность купить ранее принадлежавшие знаменитостям вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители «Авито».

На платформе начали продавать одежду и аксессуары, в которых актеры Рузиль Минекаев и актриса Полина Гухман снимались в сериалах онлайн-кинотеатра PREMIER «Подслушано в Рыбинске» и «Первый раз». Все средства, вырученные с продажи вещей, будут направлены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам найти семью.

Отмечается, что звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев выставил на продажу куртку, вязаную шапку и другие предметы гардероба со съемок. «Одежда претерпела съемки сцен с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история», — подчеркнул он.

В то же время Гухман предложила поклонникам спортивный костюм винного цвета, топ с сеткой, лиловые луноходы и несколько ярких украшений.

В апреле компания «Авито» заявила о выходе на рынок путешествий.