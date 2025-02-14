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12:33, 14 февраля 2025Силовые структуры

Российский патологоанатом-кришнаит изнасиловал дочь прихожан и попался

В Екатеринбурге задержан патологоанатом, изнасиловавший 12-летнюю школьницу
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге задержан 33-летний заведующий патологоанатомическом отделением детской больницы за изнасилование 12-летней школьницы. Об этом сообщает Е1.

По данным издания, несколько лет назад мужчина увлекся кришнаизмом. Он был духовным наставником в одном из местных обществ. Пострадавшая — дочь его прихожан. Патологоанатом переписывался с девочкой в мессенджере, а потом втайне от ее родителей вывез за город. Там он устроил с ней ритуальное бракосочетание, а потом занялся сексом. О произошедшем узнали родители потерпевшей. По словам самой школьницы, все произошло добровольно.

По информации Е1, мужчина был в больнице на хорошем счету. Он занимался научной и преподавательской деятельностью. Он женат.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы. При задержании мужчина от дачи показаний отказался. Сейчас решается вопрос о его аресте на время расследования.

Ранее сообщалось, что в Самаре следователи заподозрили священника в развращении несовершеннолетней.

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