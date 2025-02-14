Трамп захотел договориться с Россией и Китаем о снижении эскалации

Трамп выразил надежду на соглашение о снижении военной эскалации с Россией и КНР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Россией и Китаем по снижению «военной эскалации». Слова политика приводит агентство Reuters.

«Я собираюсь встретиться с Китаем и собираюсь встретиться с Россией, и мы увидим, сможем ли снизить военную эскалацию, особенно, что касается ядерной сферы», — заявил американский лидер.

Как утверждает Трамп, Москва и Пекин вкладывают значительные средства в укрепление военного потенциала одновременно с ростом конфликтов в мире. Президент США заявил, что тратить деньги друг против друга «не имеет смысла», если эти деньги можно тратить «ради лучшей цели».

Ранее Трамп заявил, что намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным. По словам американского лидера, он планирует встретиться с ними, когда «все уляжется».

