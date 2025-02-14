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13:04, 14 февраля 2025Россия

Песков ответил на вопрос о планах Путина созвониться с освобожденным властями США Винником

Песков пока не знает, будет ли Путин звонить освобожденному властями США Виннику
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Александр Винник

Александр Винник. Фото: РИА Новости

В Кремле пока не знают, будет ли президент Владимир Путин созваниваться освобожденным из США гражданином России Александром Винником. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 14 февраля, РИА Новости.

«Пока я не располагаю такой информацией», — сказал он представителям средств массовой информации.

Александр Винник вернулся в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Его освобождение стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

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