Песков ответил на вопрос о планах Путина созвониться с освобожденным властями США Винником

Песков пока не знает, будет ли Путин звонить освобожденному властями США Виннику

В Кремле пока не знают, будет ли президент Владимир Путин созваниваться освобожденным из США гражданином России Александром Винником. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает в пятницу, 14 февраля, РИА Новости.

«Пока я не располагаю такой информацией», — сказал он представителям средств массовой информации.

Александр Винник вернулся в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Его освобождение стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.