В Минкульте пообещали исправить ошибку в имени убийцы Пушкина

В Минкульте заявили, что ошибку в имени убийцы Пушкина скоро исправят

В Министерстве культуры России (Минкульт) прокомментировали ситуацию с перепутанным в правительственном документе именем Жоржа Дантеса — убийцы поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ошибка будет исправлена в ближайшее время. По словам первого замминистра культуры России Сергея Обрывалина, документы, подтверждающие это, поступят в министерство и в правительство в течение следующей недели.

Ранее депутат Олег Смолин рассказал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с ошибкой в имени убийцы Пушкина.

По его словам, в постановлении, где место дуэли Пушкина с Дантесом было отнесено к объектам культурного и исторического наследия России, Дантес был указан как «Э. Дантес».