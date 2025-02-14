Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:08, 14 февраля 2025Культура

В Минкульте пообещали исправить ошибку в имени убийцы Пушкина

В Минкульте заявили, что ошибку в имени убийцы Пушкина скоро исправят
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости

В Министерстве культуры России (Минкульт) прокомментировали ситуацию с перепутанным в правительственном документе именем Жоржа Дантеса — убийцы поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства сообщили, что ошибка будет исправлена в ближайшее время. По словам первого замминистра культуры России Сергея Обрывалина, документы, подтверждающие это, поступят в министерство и в правительство в течение следующей недели.

Ранее депутат Олег Смолин рассказал, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разобраться с ошибкой в имени убийцы Пушкина.

По его словам, в постановлении, где место дуэли Пушкина с Дантесом было отнесено к объектам культурного и исторического наследия России, Дантес был указан как «Э. Дантес».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли возможную команду России по переговорам по Украине

      Названо количество вышедших на рынок жилья в Москве новостроек

      Эксперт подсчитал среднюю стоимость ремонта в «однушке»

      Переговоры России и США назвали пинком под зад для Европы

      Пропавшая на несколько месяцев женщина нашлась рожающей в метро

      Еще одна российская авиакомпания объявила распродажу авиабилетов

      Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

      Россия отвергла обвинения Молдавии по поводу упавших обломков

      Зеленский усомнился в существовании плана США по урегулированию конфликта

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше