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14:16, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский согласился на миротворческую миссию исключительно из украинцев

Зеленский: Мы готовы на миротворческий контингент исключительно из украинцев
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина очень хочет гарантий безопасности от США, но готова на миротворческий контингент, который состоит исключительно из украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, Киев готов исключительно на украинский контингент, без привлечения миротворцев из Европы. Однако, добавил он, вопрос в том, какое у этого контингента будет оснащение.

«Если у нас 150-160 самолетов Ф-16, 25 плюс систем Patriot (американский комплекс противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») — для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве — он не стоит. США нужны как союзники» — сказал президент.

Ранее Зеленский назвал причину неготовности США говорить о членстве Украины в НАТО. По его словам, США считают, что конституционно зафиксированный путь Украины в НАТО является главным фактором конфликта с Россией.

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