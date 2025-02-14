Зеленский согласился на миротворческую миссию исключительно из украинцев

Зеленский: Мы готовы на миротворческий контингент исключительно из украинцев

Украина очень хочет гарантий безопасности от США, но готова на миротворческий контингент, который состоит исключительно из украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По его словам, Киев готов исключительно на украинский контингент, без привлечения миротворцев из Европы. Однако, добавил он, вопрос в том, какое у этого контингента будет оснащение.

«Если у нас 150-160 самолетов Ф-16, 25 плюс систем Patriot (американский комплекс противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») — для чего нам команды США или европейцев? Если вопрос в гражданстве — он не стоит. США нужны как союзники» — сказал президент.

Ранее Зеленский назвал причину неготовности США говорить о членстве Украины в НАТО. По его словам, США считают, что конституционно зафиксированный путь Украины в НАТО является главным фактором конфликта с Россией.