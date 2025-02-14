Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:12, 14 февраля 2025Культура

Звезда «Счастливы вместе» заявил о глухоте либералов

Актер Виктор Логинов заявил, что либералы не хотят слышать другое мнение
Андрей Шеньшаков

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Актер Виктор Логинов, известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», высказался о коллегах, которые придерживаются либеральных взглядов. Его слова передают «Аргументы и факты».

По словам артиста, который открыто заявляет о поддержке российских властей и специальной военной операции (СВО), с либералами нет смысла спорить, потому что они не хотят слышать чужое мнение.

«Иная точка зрения ими не принимается. Почему я не имею права на свою собственную точку зрения? Я могу привести свои доводы, тезисы — но ты же не хочешь. Так и с политической позицией, они просто не хотят слышать никаких аргументов», — сказал Логинов.

Ранее стало известно, что звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов жестко раскритиковал уехавших из России в связи с СВО артистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли состав переговорной группы России по Украине

      Работающая в ритуальном агентстве россиянка рассказала о свиданиях в морге

      Тейлор Свифт вышла в свет в украшениях почти за пять миллионов рублей

      Проблемы с предложением валюты на российском рынке оценили

      Малышева призвала россиян возвести в культ три врачебные рекомендации

      Набиуллина рассказала о двух вариантах изменения ключевой ставки

      Участника СВО нашли работающим за еду в церкви

      Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

      Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

      На Западе заявили об испарении обещаний Байдена Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше