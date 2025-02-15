В России заявили о снижении боеготовности ВСУ

Депутат Колесник заявил о снижении боеготовности ВСУ

Боевая готовность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снижается, заявил член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил ночную атаку 40 украинских беспилотников на российские регионы.

Интенсивность [атак дронов ВСУ] потихонечку снижается. Более 100 беспилотных летательных аппаратов атаковали раньше разные наши области. Сейчас интенсивность снижается в связи с понижением боеготовности украинской армии Андрей Колесник член комитета Государственной Думы по обороне

«Цель атак, схожая с той целью, что они вцепились в этот клинышек, из которых их потихонечку вышибают в Курской области. Все эти атаки и попытки втиснуться в Курскую область являются жестом отчаяния и желанием показать, что на что-то еще Зеленский способен», — сказал Колесник.

Также, по словам депутата, предвыборная президентская кампания уже практически объявлена на Украине.

«Я думаю, здесь такая комплексная у него задача довольно простая: доказать свою состоятельность, убрать конкурентов, усилить свои переговорные позиции и попробовать сорвать наши отношения с Евросоюзом. Но как бывает: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — заключил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников. Над территорией Волгоградской области были сбиты 17 БПЛА, над территорией Калужской области — 12. Еще девять беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области и два — над Саратовской областью.