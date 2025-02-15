Более половины иностранцев в польских тюрьмах оказались украинцами

RMF FM: Более половины из 2575 иностранцев в тюрьмах Польши оказались украинцами

Стало известно количество украинцев среди иностранцев в тюрьмах Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что в следственных изоляторах и тюрьмах по всей стране содержится почти 70 тысяч человек. При этом 2575 из них составляют иностранные граждане. В свою очередь, из них более половины оказались украинцами — 1313 человек. На втором месте были названы грузины — 305 человек, а на третьем белорусы — 140 человек.

Замкнули пятерку данного списка граждане Молдовы и России — 106 и 82 человека соответственно.

В январе сообщалось, что в Польше арестовали двух украинцев за нападение на обменный пункт в городе Щецин.