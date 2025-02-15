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13:46, 15 февраля 2025Россия

Российский рэпер погиб на СВО

43-летний рэпер из Самары Максим Ермолов с псевдонимом Шайн погиб на СВО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рэп-исполнитель Максим Ермолов из Самары, более известный под псевдонимом Шайн, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает kp.ru.

Отмечается, что о гибели 43-летнего музыканта в соцсетях рассказали знакомые. «С болью в сердце сообщаю, что 1 декабря на СВО погиб очень близкий, родной наш человек — Максим Ермолов, позывной Шайн», — написала подруга Ермолова в своих соцсетях.

По словам друга детства рэпера, он отправился на СВО по контракту в декабре 2023 года, указывает 63.ru. Известно что россиянин скончался в городе Макеевке.

Ранее в феврале сообщалось, что племянник российского стилиста и шоумена Сергея Зверева также погиб в зоне СВО.

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