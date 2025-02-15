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02:11, 15 февраля 2025Экономика

С 15 февраля изменились правила проезда по МСД

Правила проезда по МСД в критически загруженные часы изменились с 15 февраля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в утренние и вечерние часы в будни изменились. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В зависимости от длины маршрута тарифы составляют от 5 до 45 рублей в часы наиболее высокой загрузки. Отмечается, тарифы могут пересматриваться, если загрузка МСД будет достигать шести-семи баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

В ведомстве подчеркнули, что правила проезда сохраняются 16 из 24 часов, или 70 процентов времени суток, когда загрузка не превышает критической отметки. В выходные и праздничные дни правила не изменятся.

Ранее сообщалось, что в России собрались в четыре раза повысить штрафы для дальнобойщиков за неуплату проезда по платным дорогам. Соответствующий законопроект одобрила Госдума в первом чтении 12 февраля.

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