Выборы президента Абхазии признали состоявшимися

ЦИК Абхазии: Выборы президента страны состоялись

Явка избирателей на выборах президента Абхазии к 18:00 по московскому времени превысила 55 процентов. Это означает, что они признаны состоявшимися, рассказал председатель ЦИК страны Дмитрий Маршан, сообщает в субботу, 15 февраля, ТАСС.

«Для признания выборов состоявшимися по абхазскому законодательству необходимо, чтобы в них приняло участие больше половины избирателей, внесенных в списки», — пояснил он.

По словам главы ЦИК, к 18:00 проголосовало 79 тысяч 19 человек. Всего в списки избирателей внесены 134,5 тысячи человек, добавил он.

Завершится голосование за нового президента Абхазии в 20:00 по московскому времени. Окончательные результаты будут оглашены в течение трех дней после подписания ЦИК протокола об итогах.