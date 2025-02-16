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23:17, 16 февраля 2025Из жизни

Американская активистка потребовала от Маска публично признать их общего ребенка

Активистка Эшли Сэнт-Клэр призвала Илона Маска признать их общего ребенка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

Американская консервативная активистка и писательница Эшли Сент-Клер потребовала от основателя SpaceX и главы департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илона Маска публично признать их общего ребенка. Об этом сообщил ее представитель Брайан Гликлих в социальной сети X.

По его словам, Маск и Сент-Клэр уже работают над соглашением о воспитании ребенка. При этом он выразил сожаление, что журналисты мешают конфиденциальности этого процесса. «Мы ждем, что Илон публично признает свою родительскую роль в отношениях с Эшли, чтобы положить конец необоснованным спекуляциям», — отметил Гликлих. Он добавил, что активистка надеется на быстрое заключение соглашения ради благополучия и безопасности их ребенка.

О рождении ребенка от миллиардера Сент-Клер призналась накануне, когда ребенку исполнилось пять месяцев. У Маска есть еще двенадцать детей от разных женщин.

Ранее Илон Маск отреагировал на новость о том, что стал отцом в 13-й раз одним словом. «Ого», — написал он в комментарии к посту, в котором Эшли Сент-Клер обвинили в получении выгоды от романа с начальником.

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