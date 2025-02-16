В ЕС заявили о грядущей экономической катастрофе из-за Трампа

В ЕП предрекли экономическую катастрофу из-за планов Трампа ввести новые пошлины

Планы избранного президента США ввести новые пошлины в отношении товаров из Евросоюза (ЕС) могут обернуться экономической катастрофой для стран-участница, считает член Европейского парламента (ЕП) от Австрии Петра Штегер. О подобной возможности Штегер заявила в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«1 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов в размере 25 процентов на импорт из Канады и Мексики и 10 процентов на импорт из Китая. В обмен на меры по обеспечению безопасности границ и меры против мексиканских наркокартелей карательные тарифы Трампа были временно остановлены за несколько часов до вступления в силу для Канады и Мексики», — напомнила автор письма.

Вскоре после этого Трамп дал понять, что он также «окончательно» введет импортные пошлины на товары из ЕС и сделает это "довольно скоро". Это стало бы экономической катастрофой гигантских масштабов для Европейского союза, поскольку наша промышленность уже страдает от политических и бюрократических излишеств, связанных с провалившимся «Зеленой сделки» ЕС, а также отягощена высокими расходами на энергоносители в Европейском союзе, вызванными провалом режима санкций ЕС Петра Штегер евродепутат от Австрии

Кроме того, член ЕП напоминает, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже объявила о решительном ответе на возможные тарифы США, в связи с чем, по словам Штегер, европейская промышленность «опасается преждевременных ответных мер, которые могут обострить ситуацию».

Парламентарий спрашивает, каким образом Еврокомиссия намерена реагировать на исходящую от США угрозу.

«Какие меры, уступки или переговоры инициировала Комиссия, чтобы предотвратить неминуемую торговую войну с США? Планирует ли Комиссия какие-либо другие контрмеры в дополнение к тарифам? Какие меры планирует Комиссия для восстановления конкурентоспособности Европейского союза на международном уровне?» — спросила Штегер.

Ранее евродепутат от Польши, экс-еврокомиссар Януш Левандовский заявил, что Евросоюз готов к торговой войне с США, но американский президент Дональд Трамп не выиграл предыдущих. По его словам, лидер Штатов «живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов».

Левандовский подчеркнул, что ЕС готов к войне, «но не хочет ее». Он отметил, что трансатлантические связи необходимы перед лицом реальных угроз. Кроме того, политик назвал отношение Трампа к международным партнерам «купеческим». «Одни слова он превращает в дела, другие — нет», — сказал он.