Впервые с мая 2024 года индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Во время торгов в понедельник, 17 февраля, индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов. Это произошло впервые с мая 2024 года, свидетельствуют данные торгов. В моменте бенчмарк прибавлял более 3,5 процента.

Позитивный настрой инвесторов обусловлен геополитической разрядкой. Рынок пошел в рост на фоне грядущих переговоров по Украине между США и Россией в Саудовской Аравии и перспективой снятия санкций. Если сейчас это скорее эмоциональная реакция, то в будущем устойчивость роста будет зависеть от конкретных решений по поводу урегулирования конфликта, указывает директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков.

Со своей стороны, аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина указывает, что геополитика остается основным фокусом для инвесторов. По ее словам, если не случится технической коррекции, то рынок будет двигаться в сторону 3500 пунктов.

В прошлый раз на максимуме индекс Мосбиржи был 20 мая 2024 года: тогда он составил 3521,72 пункта. Однако на фоне постепенного роста ключевой ставки ЦБ началась коррекция.