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10:51, 17 февраля 2025Мир

Маск рассказал о крупнейшем мошенничестве в истории США

Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США с социальными пособиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Тот факт, что количество американцев, получающих социальные пособия (394 миллиона человек, значительно превышает численность населения страны (334 миллиона человек), является крупнейшим мошенничеством в истории США. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск.

«Да, намного больше "соответствующих" номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал он.

Бизнесмен уточнил, что число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионов человек.

Ранее Маск рассказал, что вампиры живут в США и получают социальные пособия. Таким образом он прокомментировал данные о возрасте таких американцев, среди которых есть 120-249 летние граждане.

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