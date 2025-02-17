После атаки дронов в российском населенном пункте решили ввести режим ЧС

В поселке Ильский Краснодарского края введут режим ЧС после атаки дронов ВСУ

В поселке Ильский Краснодарского края решили ввести локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Отмечается, что режим ЧС введут для более оперативного восстановления поврежденных домов в населенном пункте. Известно, что после атаки различные разрушения получили 15 домов, в трех из которых треснули стены.

«Жильцы этих домов переехали к родственникам. В остальных домах повреждения менее значительные», — рассказали в оперштабе.

Украина пыталась атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 17 февраля. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина.