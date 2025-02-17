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14:44, 17 февраля 2025Путешествия

Россиянка порезала палец представительнице авиакомпании из-за нежелания платить за багаж

Пассажирка порезала рулеткой палец представительнице «Уральских авиалиний»
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пассажирка порезала палец представительнице авиакомпании «Уральские авиалинии» рулеткой для замера багажа из-за нежелания платить 3,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Калининграда. Россиянка Виктория С. планировала лететь из этого города в Москву. Сотрудница компании «Авиапартнер» Ольга, обслуживавшая рейс «Уральских авиалиний», заметила, что ручная кладь пассажирки не помещается в калибратор, и предложила ей сдать ее в багаж. Виктория отказалась это делать и заверила, что переложит вещи из чемодана в пакет, который возьмет с собой в салон.

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Однако женщина не выполнила свое обещание, и во время посадки Ольга снова увидела ее с тем же чемоданом. Представительница авиакомпании предложила пассажирке оплатить штраф, но та в ответ начала кричать и материться. После этого сотрудница «Авиапартнера» вызвала полицию.

Когда стражи правопорядка прибыли на место, разъяренная Виктория набросилась на Ольгу, начала вырывать у нее из рук рулетку для замера багажа и сильно поранила ей палец. Затем дебоширка воспользовалась моментом, пока пострадавшей обрабатывали рану, быстро переложила вещи в пакет и побежала на посадку. Чемодан она оставила своей знакомой — работнице торговой точки в стерильной зоне.

По данным источника, с рейса Викторию снимать не стали, чтобы не задерживать вылет. Ольга написала заявление в полицию.

Ранее жительница Казахстана напала на работницу Air Astana из-за задержки вылета. Пассажирка не только обругала представительницу авиакомпании, но и избила ее, повредив руку.

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