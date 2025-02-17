Россияне инсценировали атаку дрона ради выплаты

Жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации

Жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с членами правительства региона, видео опубликовано на странице чиновника во «ВКонтакте».

По словам Гладкова, инцидент произошел в приграничном Волоконовском районе региона. Сотрудники региональной безопасности увидели горящий автомобиль и направились к нему, чтобы оказать помощь владельцам. Неподалеку находились несколько пьяных россиян, один из которых бежал в сторону машины с похожим на беспилотник устройством в руках, после чего бросил устройство в горящий автомобиль.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины (...) Мне кажется, случай максимально вопиющий», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что в регионе есть люди, которые пытаются нажиться на трагедиях, и власти не намерены замалчивать подобные случаи. Чиновник выразил надежду, что правоохранители разберутся в описанной ситуации.

О похожем случае сообщалось и ранее — в 2022 году жители обстрелянного города начали бить плитку в домах ради компенсаций.