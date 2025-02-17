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15:59, 17 февраля 2025Россия

Россияне инсценировали атаку дрона ради выплаты

Жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с членами правительства региона, видео опубликовано на странице чиновника во «ВКонтакте».

По словам Гладкова, инцидент произошел в приграничном Волоконовском районе региона. Сотрудники региональной безопасности увидели горящий автомобиль и направились к нему, чтобы оказать помощь владельцам. Неподалеку находились несколько пьяных россиян, один из которых бежал в сторону машины с похожим на беспилотник устройством в руках, после чего бросил устройство в горящий автомобиль.

«Есть признаки сожжения автомобиля с целью получения компенсации с обоснованием через атаку со стороны Вооруженных сил Украины (...) Мне кажется, случай максимально вопиющий», — отметил губернатор.

Гладков добавил, что в регионе есть люди, которые пытаются нажиться на трагедиях, и власти не намерены замалчивать подобные случаи. Чиновник выразил надежду, что правоохранители разберутся в описанной ситуации.

О похожем случае сообщалось и ранее — в 2022 году жители обстрелянного города начали бить плитку в домах ради компенсаций.

ЖЗЛ
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