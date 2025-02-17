Стало известно об отмене штрафов за долгий проезд по М-11

«Автодор» отменил штраф за долгий проезд по М-11

Государственная компания «Автодор» с понедельника, 17 февраля, отменила штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева» в случае, если общая длина маршрута не превышает 50 километров. Об этом пишет агентство РИА Новости.

В материале уточняется, что с тех водителей, которые находились на участке М-11 длиной менее 50 километров от пункта въезда до пункта выезда более двух часов, взыскивали оплату за проезд по максимальному тарифу. Такая мера была введена для борьбы с недобросовестными автомобилистами, не желающими оплачивать проезд. Чтобы исключить случаи мошенничества и начисления максимального тарифа добросовестным водителям в случае долгого проезда на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга, компания внедрила автоматизированную систему распознавания проездов. Помимо этого, в «Автодоре» сообщили, что с 17 февраля проведут ежегодную индексацию тарифов и абонементов на проезд по платным дорогам. В компании подчеркнули, что в среднем цена за километр повышается в пределах инфляции и находится на гораздо более низком уровне, чем предельная, которая установлена законодательством.

Ранее в феврале стало известно, что в России собрались вчетверо повысить штрафы для дальнобойщиков за неуплату проезда по платным дорогам.