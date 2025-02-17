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12:36, 17 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно об ударе по двигавшимся к Белгородской области частям ВСУ

Лебедев: ВС России поразили шедшие на прорыв к Белгородской области части ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили в окрестностях Харькова шедшие на прорыв к территории Белгородской области части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет пришелся по небольшому подразделению, которое выдвинулось через Дергачи, видимо, для попытки прорыва в сторону... Белгородской области», — подчеркнул подпольщик.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по подразделению ВСУ численностью порядка 150 человек и десять единиц колесной и гусеничной техники. По его информации, после удара по двигавшемуся к Белгородской области отряду из Харькова выехали машины «скорой помощи» в сопровождении военных.

Ранее Лебедев сообщил об ударе по производству дронов ВСУ в Одесской области. По его словам, российские войска нанесли серию ударов по городу Измаил ночью 17 февраля по военным объектам.

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