Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 17 февраля 2025Силовые структуры

Стрелявший по людям бывший вице-мэр российского города пришел в МВД с повинной

Стрелявший по людям экс-вице-мэр Махачкалы Магомедов пришел в МВД с повинной
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Дагестане стрелявший по людям бывший заместитель мэра Махачкалы и исполняющий обязанности директора дирекции единого государственного регионального заказчика-застройщика Алибулат Магомедов пришел в МВД с повинной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, ЧП произошло 14 февраля. Тогда экс-вице-мэр вместе с другом устроили стрельбу во время драки. В результате ранение получили четыре человека. После инцидента они оба были объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный открыл огонь в жилом комплексе (ЖК) «Лефортово Парк» от компании ПИК.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      В России осудили бизнесмена и бывшего полицейского за кражу оборудования для майнинга

      Лидеры ЕС обсудят размещение войск на Украине после конфликта

      Сотрудники зоопарка нарисовали полосы на ослах и выдали их за зебр

      Туристы стали чаще путешествовать по России

      Генерала Росгвардии отправили под стражу по делу о взятке в 15 миллионов рублей

      Пенсионерка получила полмиллиона за неочищенный тротуар

      Спецпосланник Трампа обсудил Украину со странами НАТО

      В Россию перестали поставлять немецкое лекарство от высокого давления

      57-летняя Памела Андерсон пришла на премию BAFTA без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше