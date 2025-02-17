Wildberries увеличил число региональных витрин

На Wildberries запустили пять подразделов с региональными товарами

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» сразу пять новых новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Калуге», «Сделано в республике Дагестан», «Сделано в республике Марий Эл», «Сделано в Томске», «Сделано в Хабаровске».

Подразделы доступны на сайте и в приложении маркетплейса. Раздел «Сделано в России» включает подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Подборки региональных производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей. На данный момент к витрине раздела подключены 18 регионов. До конца года в планах подключение до 50 субъектов.