Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 17 февраля 2025Экономика

Wildberries увеличил число региональных витрин

На Wildberries запустили пять подразделов с региональными товарами
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» сразу пять новых новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Калуге», «Сделано в республике Дагестан», «Сделано в республике Марий Эл», «Сделано в Томске», «Сделано в Хабаровске».

Подразделы доступны на сайте и в приложении маркетплейса. Раздел «Сделано в России» включает подразделы с названиями регионов, где были произведены товары. Подборки региональных производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

Инициатива направлена на поддержку российских производителей. На данный момент к витрине раздела подключены 18 регионов. До конца года в планах подключение до 50 субъектов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Ростовской области задержан второй за две недели вице-губернатор. В чем его обвиняют?

      Легенда МЮ рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии

      Марк Эйдельштейн появился на премии BAFTA в трендовых брюках

      Большинство россиян пожаловались на одно действие мошенников

      В Госдуме отреагировали на нежелание Зеленского принимать решения США и России по Украине

      Лазарева раскрыла эмоции от объявления в международный розыск

      У россиянки забрали троих детей после жалоб на оставшихся без присмотра голых малышей

      Кандидат в канцлеры Германии призвал не пресмыкаться перед США

      На Западе раскрыли планы Европы укрепить позиции Украины

      Российский школьник оказался в реанимации после катания на «ватрушке»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше