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19:51, 17 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о договоренности по соглашению о недрах с Вэнсом

Зеленский рассказал о договоренности с Вэнсом по доработке соглашения о недрах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский достиг договоренности с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом по доработке соглашения об использовании полезных ископаемых. Об этом Зеленский заявил в ходе видеоконференции с журналистами, видео опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Мы говорили, например, с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, и он согласился, и я, что лучше разработать более детальный план, договор. И быстро это сделать», — рассказал политик.

Зеленский рассказал о деталях обсуждения сделки по недрам Украины с представителями США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, гарантии безопасности для Киева должны быть обозначены даже на уровне меморандума об использовании украинских ресурсов. При этом политик отказался считать Украину сырьевой страной и потребовал также отразить это в документах.

Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы реализации соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. Эксперт подчеркнул, что идея использования украинских ресурсов не прошла должной технической экспертизы.

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