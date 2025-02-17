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13:40, 17 февраля 2025Ценности

Звезда «Сумерек» в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA

Звезда «Сумерек» Анна Кендрик в платье с глубоким декольте посетила премию BAFTA
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kate Green / Getty Images

Американская актриса Анна Кендрик появилась на премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в откровенном образе. Снимки публикует Page Six.

Фотографы запечатлели звезду «Сумерек» на красной дорожке в винтажном платье из кутюрной коллекции модного дома Georges Chakra. Наряд украшали глубокое V-образное декольте и длинный шлейф. Кроме того, знаменитость надела массивное колье с изумрудом, а визажисты при этом нанесли ей на лицо макияж в стиле smoky eyes.

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Российский актер Юра Борисов также посетил премию BAFTA в костюме люксового бренда Louis Vuitton. Борисов был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Звезду «Аноры» обошел его иностранный коллега, американский актер Киран Калкин, который выиграл приз за роль в фильме «Настоящая боль».

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