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21:30, 18 февраля 2025Ценности

Блогерша узнала о способе мужа принимать душ и расстроилась

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britforreal / TikTok

Блогерша Брит Ричардс узнала о способе ее мужа Джона Ричардса принимать душ и расстроилась. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах женщина попросила избранника продемонстрировать его привычный метод мытья тела. Так, мужчина, позировавший в бейсболке, шортах и футболке, показал, как трет голову и бороду. Затем он потер низ живота и спустил руки в направлении паха, после чего провел ладонью между ягодиц.

В свою очередь, инфлюэнсерша поинтересовалась, моет ли супруг подмышки. «Иногда», — заявил он. Также Ричардс отметил, что моет ноги, если на то есть веская причина, например нанесение тату. «Я так расстроена. (...) Ты больше не можешь жить здесь», — отреагировала на признание возлюбленного блогерша.

Данное видео набрало три миллиона просмотров, кроме того, на него обратили внимание СМИ. Впоследствии женщина раскрыла подробности жизни с избранником в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В том числе она рассказала, что они женаты почти десять лет и не вступали в половую связь до брака из религиозных соображений.

Также Ричардс указала, что муж не обиделся на публикацию ролика, а, наоборот, счел ситуацию забавной. «Мы любим хорошо посмеяться. И если это делает кого-то счастливым, то мы всегда готовы. Жизнь коротка», — заявила автор поста.

В апреле 2024 года российский врач Екатерина Анчикова назвала упускаемые из виду части тела при принятии душа

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