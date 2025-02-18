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05:21, 18 февраля 2025Силовые структуры

Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию убийств

Сергею Фургалу отказали в рассмотрении жалобы на приговор за организацию убийств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Фургал

Сергей Фургал. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который оспаривал решение приговорить его к 22 годам лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщает ТАСС.

7 февраля адвокаты Марата Кадырова, осужденного по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, просили освободить подзащитного от приговора из-за его болезни. Кадыров заявил, что у него рак второй стадии.

В феврале 2023 года Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации двух убийств и покушении на конкурентов в 2004-2005 годах. Экс-губернатор свою вину не признает.

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