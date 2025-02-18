Среда обитания
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10:20, 18 февраля 2025Среда обитания

Названа причина плохого самочувствия во время магнитных бурь

Кардиолог Глезер: метеозависимость связана с вязкостью крови и сосудами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Gpointstudio / Freepik

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с состоянием сосудов и свойствами крови. Так метеозависимость объяснила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1».

Из-за измененных сосудов, которые могут чрезмерно сужаться или расширяться в периоды бурь, на метеозависимость жалуются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертонией. Вязкость или свертываемость крови также может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты.

Врач рекомендовала чувствительным к погоде людям вести себя осторожно и снизить физические нагрузки. По ее словам, особенно важно принимать назначенные врачом лекарства.

Глезер посоветовала не переоценивать влияние магнитных бурь. «Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — заключила кардиолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что магнитные бури влияют не только на людей с сердечно-сосудистыми, но и с психическими заболеваниями. Среди симптомов во время неблагоприятных условий в том числе может быть снижение настроения.

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