Названа причина плохого самочувствия во время магнитных бурь

Кардиолог Глезер: метеозависимость связана с вязкостью крови и сосудами

Ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с состоянием сосудов и свойствами крови. Так метеозависимость объяснила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер в беседе с «Радио 1».

Из-за измененных сосудов, которые могут чрезмерно сужаться или расширяться в периоды бурь, на метеозависимость жалуются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертонией. Вязкость или свертываемость крови также может меняться и вызывать неблагоприятные эффекты.

Врач рекомендовала чувствительным к погоде людям вести себя осторожно и снизить физические нагрузки. По ее словам, особенно важно принимать назначенные врачом лекарства.

Глезер посоветовала не переоценивать влияние магнитных бурь. «Люди ожидают внутренние напряжения, и потом сами себя программируют. Поэтому просто надо спать достаточное количество времени, жидкость употреблять в нормальном количестве, полезную пищу есть», — заключила кардиолог.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что магнитные бури влияют не только на людей с сердечно-сосудистыми, но и с психическими заболеваниями. Среди симптомов во время неблагоприятных условий в том числе может быть снижение настроения.