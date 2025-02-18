Патрушев: Конфликт на Украине завершится победой России

Военный конфликт на Украине завершится безоговорочной победой России. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, финансирующим Вооруженные силы Украины (ВСУ) странам Запада придется в будущем тратить еще больше денег на восстановление Украины. При этом их военные расходы продляться «до поры до времени», так как конфликт завершится безоговорочной победой России, заключил Патрушев.

Ранее официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент. Он добавил, что российский лидер Владимир Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с Москвой радость и гордость в День Победы.