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12:54, 18 февраля 2025Экономика

Потерпевший крушение в Керченском проливе танкер вытянули на сушу

Вытягивание танкера «Волгонефть-239» на сушу попало на видео
Полина Кислицына (Редактор)

Танкер «Волгонефть-239», потерпевший крушение в Керченском проливе, вытянули на сушу на несколько метров. Процесс попал на видео, которое показали в Telegram-канале оперштаба Кубани.

По информации источника, подтащить часть судна получилось с помощью полиспастной системы — специального механизма, используемого для подъема грузов. На ускоренной записи, опубликованной оперативным штабом, можно увидеть финальную часть подготовки к тому, чтобы вытянуть еще часть кормы «Волгонефти» на сушу, а также непосредственно вытаскивание судна. Уточняется, что фактически выполнение этих работ заняло 50 минут.

14 февраля зампред правительства Виталий Савельев отчитался, как идет ликвидация последствий крушения танкера. Он рассказал, что на утилизацию суммарно вывезено более 240 тонн металлоконструкций, что составляет почти 35 процентов от их общего объема. Работы планируют завершить 31 марта 2025 года.

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