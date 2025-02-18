Москвичам стало проще найти работу с заплатой до 300 тысяч рублей в месяц

Ракова: Более 20 тысяч москвичей смогли освоить новую профессию за 3,5 месяца

85 процентов москвичей, прошедших переподготовку в центре «Профессии будущего», выбрали рабочие специальности. Всего в 2024 году переобучились 20 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Обучение в центре «Профессии будущего» занимает максимум 3,5 месяца, рассказала заммэра. Наиболее востребованными программами по итогу 2024 года оказались оператор станков с программным управлением, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сварщик, слесарь механосборочных работ, токарь. Зарплаты начинающих специалистов в промышленности стартуют от 120 тысяч рублей, тогда как доход работников с повышением квалификации может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

«Москва предлагает горожанам широкую образовательную инфраструктуру для профессионального развития, — отметила Ракова. — Короткие программы обучения — это новый тренд в образовании и важный инструмент решения проблемы дефицита кадров для городской экономики. Мы предлагаем всем желающим открыть для себя новую специальность и занять высокооплачиваемые позиции в ведущих компаниях столицы».

Ракова уточнила, что на рынке труда Москвы 75 процентов вакансий доступно для людей со средним профессиональным образованием. В агрегированной базе центра «Профессии будущего» представлено более 500 тысяч предложений о работе, добавила Ракова.

Трудоустроиться после завершения обучения в центре «Профессии будущего» помогают карьерные наставники. В числе партнеров центра более трех тысяч работодателей. Помимо этого, на базе центра проводится программа комплексной профориентации для учеников девятых классов.

