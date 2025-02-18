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12:46, 18 февраля 2025Интернет и СМИ

Россияне получили доступ к бесплатным образовательным программам в IT и digital

VK Education запускает набор на бесплатные образовательные программы в IT
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

VK Education запускает набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по IT, digital и креативным специальностям. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Так, россияне получат доступ к открытым онлайн-лекториям в VK Видео, асинхронным курсам для новичков, углубленным курсам с серьезным отбором, а также программе проектной деятельности VK Education Projects. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, креативные индустрии.

Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Программы разработаны под руководством экспертов VK. По итогам обучения студенты формируют портфолио, а также приобретают знания для карьеры в IT.

Лучшие студенты ряда программ смогут получить приглашение на стажировку или оффер в VK.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя 5 направлений и 25 открытых курсов, в частности, искусственный интеллект и анализ данных, креативные индустрии, информационная безопасность. Программы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг» также будут доступны на жестовом языке.

Подробнее о каждой программе, сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки можно узнать на странице курсов.

Также весной студенты смогут присоединиться к программе проектной деятельности VK Education Projects. В ней участники смогут найти бизнес-кейсы для домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ. Среди направлений прикладных проектов — анализ данных и машинное обучение, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и работа с продуктом. В ходе работы над кейсами участников будут сопровождать эксперты компании — студентов ждут вебинары, консультации, а также обратная связь по предложенным решениям.

Кроме того, весной студенты НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и Центрального Университета начнут обучение на 20 курсах VK Education. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.

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