Россияне назвали свои неожиданные открытия во время путешествий

Четверть опрошенных россиян потратили в путешествиях больше ожидаемого

Каждый четвертый россиянин потратил в путешествиях больше ожидаемого. Это и другие неожиданные открытия во время поездок туристы раскрыли в опросе сервиса «Купибилет», его результаты попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным исследования, у 25 процентов опрошенных расходы оказались выше рассчитанных. Помимо высоких цен на еду, транспорт и экскурсии, туристы были вынуждены оплачивать дополнительные сборы и чаевые, также появились и иные непредвиденные траты.

Кроме того, россияне часто разочаровывались в достопримечательностях — 24 процента респондентов назвали их переоцененными. На третьем месте в антирейтинге — услуги и сервис, которые сильно отличались от рекламы. Это отметили 18 процентов участников опроса.

Еще для 14 процентов путешественников неприятным сюрпризом оказалась местная кухня, которая не оправдала ожиданий. А 5 процентов опрошенных отметили, что уровень безопасности на месте оказался ниже их предположений.

Однако в поездках у россиян случались и приятные открытия. Так, 7 процентов туристов удивились дружелюбию местных жителей и развенчали свои предубеждения о местной культуре.

Ранее выяснилось, что российские женщины тратят на летний отпуск больше, чем мужчины. Более половины россиянок откладывают 100-150 тысяч рублей на отдых.