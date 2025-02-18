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11:20, 18 февраля 2025Путешествия

Россияне назвали свои неожиданные открытия во время путешествий

Четверть опрошенных россиян потратили в путешествиях больше ожидаемого
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: fokke baarssen / Shutterstock / Fotodom

Каждый четвертый россиянин потратил в путешествиях больше ожидаемого. Это и другие неожиданные открытия во время поездок туристы раскрыли в опросе сервиса «Купибилет», его результаты попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным исследования, у 25 процентов опрошенных расходы оказались выше рассчитанных. Помимо высоких цен на еду, транспорт и экскурсии, туристы были вынуждены оплачивать дополнительные сборы и чаевые, также появились и иные непредвиденные траты.

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Кроме того, россияне часто разочаровывались в достопримечательностях — 24 процента респондентов назвали их переоцененными. На третьем месте в антирейтинге — услуги и сервис, которые сильно отличались от рекламы. Это отметили 18 процентов участников опроса.

Еще для 14 процентов путешественников неприятным сюрпризом оказалась местная кухня, которая не оправдала ожиданий. А 5 процентов опрошенных отметили, что уровень безопасности на месте оказался ниже их предположений.

Однако в поездках у россиян случались и приятные открытия. Так, 7 процентов туристов удивились дружелюбию местных жителей и развенчали свои предубеждения о местной культуре.

Ранее выяснилось, что российские женщины тратят на летний отпуск больше, чем мужчины. Более половины россиянок откладывают 100-150 тысяч рублей на отдых.

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