Украинская разведка выразила обеспокоенность из-за модернизации российских дронов

ГУР Украины сообщило, что Россия модернизировала ударные беспилотники

Разведка Украины сообщила, что Россия модернизировала дроны «Герань-2» (иранский Shahed-136) и другие ударные беспилотники. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

По данным украинского ведомства, с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136. В частности, теперь российские военные используют новый вид боевой части весом 90 килограммов, а блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую. Также в конструкцию дронов установлен дополнительный балласт, утверждается в сообщении. Кроме того, в ГУР заявили, что Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 с дальностью 2500 километров при скорости до 550-600 километров в час благодаря турбореактивному двигателю.

Ранее военные эксперты рассказали, что беспилотники «Герань-2» стали «настоящим кошмаром» для Украины. Они отметили, что украинская система противовоздушной обороны оказалась против них бессильна.